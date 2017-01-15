ضبط 2088 دراجة نارية مخالفة في 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل المحافظات، من ضبط 2088 دراجة نارية مخالفة، خلال 4 أيام.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أنها تمكنت خلال الفترة نفسها من إعادة 13 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.





يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



