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إلقاء القبض على سائق حال محاولته بيع حصيلة مسروقات شقة سكنية

إلقاء القبض على سائق حال محاولته بيع حصيلة مسروقات شقة سكنية

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (سائق بإحدى النقابات سن 52 - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته حقيبة بداخلها (2 سلسلة - 2 خاتم - قرط ذهبى - 4دلاية - دبوس بدله - آنسيال - مشبك لرابطة عنق - 2 زرار - قرط آلماظ -11 ساعة جيب - 7نظارات - مسبحة - 3 عقد "أحجار كريمة" - 12 دولار - 82 عملة معدنية مصرية قديمة - 27عملات أجنبية ورقية قديمة).. بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن "شقيق" موظف سابق بذات جهة عمل المتهم ، وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة".. حيث قام الأخير بالإستعانة به لجرد محتويات مسكن شقيقه المتوفى بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف الواقعة بعد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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