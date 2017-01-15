ضبط عامل بحوزته سلاح نارى و35 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج برئاسة الرائد كريم علام من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها حيازة عامل سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته وتم إستهداف المتحرى عنه وتم ضبطه وبحوزته (فرد محلى الصنع و3 طلقات لذات العيارو 35 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.



