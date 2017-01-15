إنتشال سياره بجرار محمله بزيت طعام بعد انقلابها بترعه القوصيه بأسيوط

انتشلت الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بانتشال سيارة بجرار"فنطاس" بعد انقلابها بترعة القوصية والتوجه على الفور الى الموقع وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .



وتم غلق الترعه لحين انتشال السياره ولم يحدث اي تسرب للحموله التى تُقدّر بحوالى 52 طن بالمجرى وتم التنسيق مع الجهات المختصه لانتشال ورفع السياره من المجرى .



جاء ذلك بناء على ماورد للاداره المركزيه للموارد المائية والرى لمحافظة اسيوط من غرفه عمليات المحافظه من حدوث انقلاب سياره بجرار فنطاس محمله بزيت طعام بترعه القوصيه بمركزالقوصيه بطريق دير مير محافظه اسيوط .

وجدير بالذكر انه تم تفريغ حموله السياره بمعرفه المالك وقام بتدبير الاوناش المناسبه لانتشال السياره

وتم بالفعل انتشال السياره من الترعه وذلك بالتنسيق مع المحافظه والجهات المختصة وتم فتح المياه بالترعة لتلبيه الطلب ولم يحدث اى تأثر او ضرر للمجرى المائى .



