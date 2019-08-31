ضبط 9 متهمين بحوزتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 9 متهمين، بحوزتهم 10 كيلوجرامات من البانجو، و6 أسلحة نارية، بالإضافة إلى كمية من الحشيش والأفيون.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 9 متهمين، و7 أسلحة نارية، و10.300 كيلو جرام بانجو، فضلًا عن 150 جرام حشيش، و27 قرصا مخدرا.

وحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها خلال الساعات القادمة.

ويأتى ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.



