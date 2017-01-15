إحباط محاولة تهريب أدوية ومكملات وأجهزة تستحق رسوم 20 مليون جنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة وإتخاذ الإجراءات والتدابير الإستباقية لضبط جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على جلبها وتهريبها للبلاد.



فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيم بالقاهرة" بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط الآتى:-

(جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" و100 جهاز لوحى "تابلت" – 2000 جهاز تقوية إتصالات – 2 محطة إتصال كاملة – 500 جهاز راديو ترانزستور – 174 جهاز إتصال لاسلكى – 4,5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة الأنواع – 500 ألف عبوة أدوات تجميل متنوعة – كمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان) جميعها مجهولة وغير مصرح دخولها البلاد بدون تصريح من الجهات المختصة.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره ( 20,000,000 – عشرون مليون جنيه)تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



