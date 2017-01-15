ضبط أربعة من العناصرالإجرامية بحوزتهماهيروين وحشيش بمنطقة السحروالجمال

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.. فقد أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط الآتى:-

( عاطلان - سبق إتهام أحدهما فى قضيتى "مخدرات" , مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما (80 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

( عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة - أحدهما مسجل شقى خطر - سبق إتهامه فى عدد 13 قضية "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة متجر" ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (30 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



