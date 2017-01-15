ضبط عاطلين اثنين بحوزتهما 70 طربة حشيش وبندقية آلية بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من عاطلين اثنين بحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش وبندقية آلية وطبنجة وذخائر.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد بقيام عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتفان بقصد الاتصال بعملائهما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بما هو منسوب إليهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



