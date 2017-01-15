ضبط شخص ينقب في مسكنه عن الآثار بمصر القديمة

قامت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بضبط شخص قام أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه والكائن بدائرة القسم.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد انتقلت بلمكان الواقعة بعد معلومات وتحريات، حيث أمكن ضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعثر على (حفرة قطرها "2 متر وعمق 5 أمتار ، وأدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



