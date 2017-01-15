اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

القبض على 8 تشكيلات عصابية خلال يومين

القبض على 8 تشكيلات عصابية خلال يومين

تاريخ النشر

مكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 8 تشكيلات عصابية، خلال 48 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أن عدد المتهمين في التشكيلات العصابية التي تم ضبطها بلغ 23 متهمًا؛ ارتكبوا 14 حادثًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content