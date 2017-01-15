جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب مستلات طبية بقيمة 350 ألف جنية

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أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /الأحد/ - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الأردن وبتفتيش حقائبه تبين وجود 175 مسمارا معدنيا منشأ أمريكي خاص بالاستخدامات الطبية مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 350 ألف جنيه.
وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء طارق خلف قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي .
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