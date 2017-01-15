ضبط أحد الأشخاص بالنزهة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بنطاق مراكز وأقسام الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة إشتبهت فى سيارة ملاكى بإستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير ، وبطاقة رقم قومى بفحصها تبين أنها غير خاصة به ، وبمناقشته تبين أنه (حاصل على ليسانس - مقيم بمحافظة الدقهلية سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر") بتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية قدرها (50 ألف دولار أمريكى - 5 آلاف جنيه مصرى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإنتحاله صفة شخص آخر بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته ، وقيامها برفع دعوى قضائية ضده.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



