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ضبط عنصر إجرامى فى الدقهلية بحوزته 15 كيلو بانجو

ضبط عنصر إجرامى فى الدقهلية بحوزته 15 كيلو بانجو

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة .

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص (نجار مسلح – "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة شربين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه أثناء تواجده بدائرة المركز، وبحوزته 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.



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