مصرع سيدة وإصابة تسعة أشخاص في مشاجرة بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها , إثر إصابتها بطلق نارى وأصيب تسعة أشخاص بجراح , اليوم / الإثنين / في مشاجرة , جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة "مركز طما " بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.



وكان اللواء حسن محمود , مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا , بحدوث مشاجرة , وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية "الرياينة" بدائرة المركز .

حيث انتقلت قوات من الشرطة إلى مكان البلاغ . وتبين من المعاينة والفحص , وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "معبد" بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية "ميراث " واستخدام المشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في المشاجرة مما أسفر عن مصرع : زينب.أ.ع (27 عاما - ربة منزل) إثر إصابتها بطلق ناري بالفخذ الأيسر تم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي وإصابة شخص (56 عاما - عامل) فيما أصيب ثمانية آخرون من طرفي المشاجرة بينهم أربع سيدات بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم بندقية آلية , وحرر بالحادث المحضر اللازم , وتولت النيابة العامة التحقيق.



