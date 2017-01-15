ضبط سائق بشركة خاصة إختلق واقعة سطو لسرقة أموال الشركة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها "سائق بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية" مصاباً بجروح سطحية .. بالإنتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه حال عودته من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ مالى قدره " 58,500 ألف جنيه مصرى" إجمالى ما تم تحصيله من عملاء الشركة، متجهاً إلى محل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية بدائرة المركز إستوقفه أربعة أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتان ناريتان وقاموا بتهديده بسلاح نارى كان بحوزتهم وإستولوا على المبلغ المالى و هاتفه المحمول.. وفروا هاربين.







تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية توصلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ وبمواجهه المُبلغ، إعترف بإختلاق الواقعة لمروره بضائقة مالية ، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى والهاتف المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



