الداخلية تنفذ نحو مليوني حكم قضائي متنوع خلال شهر

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار شهر ، في تنفيذ مليون و921 ألفا و641 حكما قضائيا متنوعا.

وشملت هذه الأحكام تنفيذ 7 آلاف و529 حكما جنائيا، و686 ألفا و107 أحكام حبس جزئي ومستأنف ، فضلا عن تنفيذ 991 ألفا و763 حكم غرامة، و254 ألفا و242 حكم مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.



