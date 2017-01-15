ضبط كميات من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيا داخل صيدلية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياk داخل صيدلية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة .







كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام (صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعارأعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبط 3 أشخاص (المدير المسئول عن الصيدلية - عاملين بذات الصيدلية) وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلادبالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات بالمخالفة لأحكام القان`ون.

وبمواجهتهم, أيدوا ما سبق.

وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية, وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .







