وفاة 14 وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بحلوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، عن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين " ميكروباص" بطريق الاتوستراد، حلوان.







وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء ، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفيات البنك الاهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.





وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



