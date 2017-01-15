ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالبساتين

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بمنطقة البساتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة.







أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "سرقة" وبحوزته (مبلغ مالي قدره 2400 جنيه- مفتاح سيارة "مجهول المصدر"- مفك).





وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأداة حيازته، وأقر بإنفاقه مبلغ مالي من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.







