المشدد 6 سنوات للمتهمة ببيع طفلتها في عابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، مساعدة تمريض، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببيع طفلتها الرضيعة، بمساعدة 3 آخرين في عابدين.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي ومدحت عبدالكريم، وأمانة سر محمد فريد.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابة وسط القاهرة أن المتهمين هم "حسنية.ح"، مساعدة تمريض، و"محمود ج"، و"محمد.ج"، و"شادي. ع"، ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، ليصدر ضدهم أيضًا أحكاما بالسجن 6 سنوات.

وتبين أنهم عرضوا المجني عليها سما حاتم الشافعي للبيع وكان ذلك استغلالا لحالة ضعف ووهن المجني عليها.

ونفاذًا لذلك أبدت المتهمة الأولى رغبتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية.



