حملة أمنية مكبرة لحماية أملاك الدولة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لتأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذاضبط المتعدين على المال العام .. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بإعداد حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط كافة صور الخروج على القانون بدوائر مدن (القاهرة الجديدة – العبور – بدر – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – 15 مايو - العاشر من رمضان – دمياط – الصالحية – برج العرب – العلمين الجديدة – الساحل الشمالى – السادات – المنيا الجديدة - بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – النوبارية الجديدة) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المعنية .. أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:-

تأمين تنفيذ عدد (181) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ومنشآت مخالفة لشروط الترخيص.

تأمين تنفيذ عدد (149) قرار غلق وقطع مرافق عن منشآت لمخالفة شروط التراخيص.

تأمين تنفيذ عدد (239) قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص.

فى مجال ضبط القضايا المتنوعة بالمدن العمرانية الجديدة:

تأمين عدد (189) حالة إزالة فورية.

ضبط عدد ( 153) حالة إشغال طريق تسيئ للمظهر الجمالى بالمدن الجديدة.

ضبط عدد (29) حالة مخالفات بيئة ونظافة.

ضبط عدد (37) حالة بائع جائل وشهادة صحية.

ضبط عدد (7) حالة إستئناف أعمال.

ضبط عدد (17) حالة إتلاف مسطح أخضر .

ضبط عدد (26) حالة فض أختام .

ضبط عدد (125) حالة مخالفة مبانى.

ضبط عدد (22) سيارة ودراجة بخارية مخالفة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .



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