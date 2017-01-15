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مديرية أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة

مديرية أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة

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فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار أو التعاطى.. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:


- ضبط (طالبَين) حال إستقلالهما سيارة "أجرة" قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- هاتفى محمول- مبلغ مالى).


- ضبط (عاطلان سبق إتهامهما فى 4 قضايا متنوعة).. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,875 كيلو جرام- مبلغ مال- هاتف محمول).

- ضبط (عاطل، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "سرقة").. حال تواجده بمنطقة سكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 100جرام - مبلغ مالى).


-ضبط عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة متنوعة" حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- هاتف محمول).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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