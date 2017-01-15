ضبط سيدة ونجلتها لنصبهما على مواطنين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات وكريمتها بالغربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.







تبلغ به لمركز شرطة السنطة بالغربية من (عدد 30 مواطنا مقيمين بقرية شبرابلولة دائرة المركز) بقيام إحدى السيدات (مالكة محل – وكريمتها "ممرضة" .. مقيمتان بذات القرية) بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (775200) جنيه نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية، ولم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية إليهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الوقائع سالفة الذكر على النحو المشار إليه وتعهدا برد المبالغ المالية للشاكين.



