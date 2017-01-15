ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على بطاقات التموين وصرفها لنفسه بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مخبز، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات صرف التموين، والاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنين، وضبط بحوزته 277 بطاقة تموينية، وماكينة صرف خبز.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "فوزى. ف " صاحب مخبز سياحى ( بدون ترخيص ) بمنشأة القناطر، في تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين، بطريقة غير مشروعة، بقصد صرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين، دون علمهم، وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 277 بطاقة تموينية، مخصصة لصرف الدعم للمواطنين، وماكينة صرف الخبز المخصصة لصرف الدعم بالمخابز البلدية.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



