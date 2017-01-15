القبض على المتهم بقتل سائق بالمطرية

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق بالمطرية خلال مشاجرة نشبت بينهما وإحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله سائقا مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثراً بإصابته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة بأنه أحد الأشخاص عمره 25 عاما، وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحوالمشار إليه.







