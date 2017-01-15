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ضبط عامل لقيامه بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر الإنت بكفر الشيخ

ضبط عامل لقيامه بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر الإنت بكفر الشيخ

تاريخ النشر

تمكن رجال الأمن بكفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية.

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا زراعيا مقيما بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الأشخاص، يقوم فيها المتهم بالاتفاق معه على سعر شراء كُلى، نظير مقابل مادى.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه.


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