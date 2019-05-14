ضبط 13 طن أغذية فاسدة في الإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري بمختلف أحياء الإسكندرية، وذلك للتأكد من صلاحية للسلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

واستهدفت الحملة مصنع طحينة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وآخر للمنظفات الصناعية بقسم شرطة برج العرب، ومعمل مخللات بمنطقة العامرية، ومخزن مواد غذائية بالمنتزه.

وتبين من الفحص أن جميع المنشآت تدار دون ترخيص، وتقوم بتصنيع وحيازة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت مباحث التموين 6 أطنان و800 كيلو جرام من المخللات وملح الطعام والخل معبأة داخل براميل بدون أي بيانات، وغير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط 7072 عبوة منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، فضلا عن طن و242 كيلو جرام شيكولاتة وحلوى جافة فاسدة.

وفي منطقة المنتزه، أسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان و434 كيلو جرام طحينة"منتج نهائي" وطن و650 كيلو جرام سمسم وعسل بإجمالي 5 أطنان و84 كيلو جرام، بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر.

تحررت المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



