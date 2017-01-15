حبس شقيقين استوليا على 7 كيلو ذهب من تاجر مجوهرات بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة بحبس شقيقين وراء الاستيلاء على 7 كيلو ذهب من تاجر مجوهرات، وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط المتهمين، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا من تاجر مجوهرات باكتشافه كسر الزجاج الخلفي لسيارته أثناء توقفها بكرداسة وسرقة حقيبة بداخلها كمية من المشغولات الذهبية تزن 7 كيلو جرامات تقريبًا.



تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين أحدهما يدعى حسام.ق.م (32 عاما)، وشقيقه مصطفى (36 عاما) عاطل، وتمكنت القوات بقيادة العقيد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهما على 45 ألف جنيه و15 هاتفا محمولا و3 أجهزة لاب توب.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 جرائم سرقة أخرى بنفس الطريقة وتولت النيابة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

