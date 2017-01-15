ضبط عصابة تستغل أطفال الشوارع في أعمال التسول بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال الأطفال والإتجار بهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام تشكيلاً عصابياً بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال إستغلال الأحداث والإتجار بهم، من خلال دفعهم لمسح السيارات والتسول وإستجداء المارة والإستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من أحد الشوارع بمنطقة المهندسين مكاناً لنشاطهم الإجرامى ..

وقد أكدت التحريات تواجد أفراد التشكيل أسفل أحد الكبارى بمنطقة بولاق الدكرور للإستيلاء على متحصلات ضحاياهم ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وهم كلٍ من :-



1. (عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، محكوم عليه غيابياً بالحبس شهر فى قضية "ضرب") .. وضبط بحوزته عدد (2) لفافة من مخدر الإستروكس .

2. (عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ، سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 10 قضايا "بلطجة – سلاح – تسول" آخرهم قضية تسول.. وضبط بحوزته سلاح أبيض (كتر) يقوم بإستخدامه فى تهديد المجنى عليهم .

3. (عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ) .

4. (عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ) .

5. (عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ) .

6. (عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإستغلال عدد (8) أحداث فى أعمال التسول ومسح السيارات وإستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة المُشار إليها، مستغلين إنفصالهم عن أسرهم والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاقها فى تعاطى المواد المخدرة .

بسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



