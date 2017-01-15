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السيطرة على حريق داخل معرض وملاهى فى الهرم دون إصابات

السيطرة على حريق داخل معرض وملاهى فى الهرم دون إصابات

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل معرض ومدينة ملاهى وسنتر على مساحة 300 مترا فى شارع العريش المتفرع من شارع الهرم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


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