إحباط تهريب بضائع من ميناء سفاجا بـ 5 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد.. فقد تمكنت إدارة شرطة ميناء سفاجا البحرى إعتزام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) والقادم من ميناء إحدى الدول العربية - تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنه أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط المذكور وبحوزته كمية من المستلزمات الطبية والتجميلية بإجمالى عدد (1813) جهاز وعبوة - متنوعة مخفاه ضمن أمتعته ، وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار .. وقدرت القيمة والرسوم بمبلغ (4.859.895) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



