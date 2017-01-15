ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.





فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش - طلقتين من ذات العيار- سيارة ملاكى) ، وبمواجهتمهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح للدفاع ، وإرتكابهم (8) وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا وقسم أول طنطا) وأرشدوا عن المسروقات لدى (عاطل وصاحب محل مصوغات وربة منزل مقيمين بذات القرية "سيئ النية" (كمية من المشغولات الذهبية- شاشة تليفزيون- جهاز لاب توب).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







