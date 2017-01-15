جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون. وذكر بيان لمصلحة الجمارك صدراليوم الثلاثاء أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من جدة.







اشتبه رجال الجمارك في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله لعدد من عبوات مياه زمزم.





وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي.





وقد تم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة إكس راي وتقرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات مياة زمزم. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.







