ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في القليوبية

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالقليوبية.



وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز سبق إتهامه في 6 قضايا متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في قضية سرقة بالإكراه.

وهارب من المراقبة الشرطية على ذمة قضية سرقة ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا سرقة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار).



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



