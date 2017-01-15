ضبط عصابة تتاجر فى الهيروين بالقليوبية..تتزعمها سيدة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام ثلاثة أشخاص (سائقان - سيدة) باستئجار شقة سكنية بدائرة القسم وحيازة مواد مخدرة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على (75 جراما لمخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" - ميزان حساس- مبلغ مالى) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المخدر للإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



