إخلاء سبيل الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط مرور في فيصل

قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة إخلاء سبيل الشاب، المتهم بانتحال صفة ضابط مرور بمنطقة فيصل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شاب انتحل صفة ضابط مرور بمنطقة فيصل، مرتديًا زي شرطي وبحوزته طبنجة صوت.



أضافت التحقيقات أن قوة أمنية ضبطت الشاب وبمواجهة أقر بأنه انتحل صفة ضابط لتسيير حركة المرور بالشارع، وأكد أنه من أسرة ميسورة الحال، وأنه حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددًا كبيرًا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة.

