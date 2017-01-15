السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لمتهم سرق أموال "مصر للاقطان"





قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مدير شركة (غزل) تابعة لشركة (مصر للأقطان) بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني و22 ألفا و267 جنيها لاتهامه بالاستيلاء على أموالها.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد صبري ذكري والمستشارهشام محمد جمال الدين وأمانة سرالسيد جودة الوزيري.





وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 28111 لسنة 2019 جنايات عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد ببلاغ من شركة مصر لتصدير الأقطان بقيام صاحب شركة بالاستيلاء والتربح من أموال تابعة لقطاع الأعمال.





وكانت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة توصلت إلى قيام مدير شركة للغزل بالاستيلاء على كميات من الأقطان التابعة لشركة مصر لتصدير الأقطان إحدى شركات قطاع الأعمال بموجب القانون وقام المتهم بتقديم شيكات للشركة بدون رصيد وذلك للتربح من أموال الشركة وقدرت قيمة الأقطان المطالب بها هي مبلغ 70 ألفا و95 دولار أمريكي والتي وصلت فوائد المبلغ مليوني و84 ألفا و811 جنيها.





أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق, وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.







