"الداخلية": ضبط 313 مخالفة لقانون البيئة في 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 313 قضية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وتنوعت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة ما بين قضايا: حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

