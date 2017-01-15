ضبط شخص لإنشائه أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية مزورة بمدينة نصر

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بشتى الطرق.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة آجا بمديرية أمن الدقهلية) بإنشاء كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" – كائنة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإ جرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة من راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وقام بالإعلان عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الإجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم مـن الإلتحـاق للعـمل بالشركـات الكبـرى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تردده على مقر الأكاديمية الوهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعثر على (3 أكلاشيه تقرأ بصمتها لعدد من الكيانات والأكاديميات الوهمية - مجموعة من الشهادات المنسوبه لإحدى شركات البرمجيات "مزورة بالكامل" - 4شهادات منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية "مزورة بالكامل ".- مجموعة من كشوف بأسماء الطلبه المشتركين والمبالغ الماليه المدفوعة - مجموعة من التحويلات الوارده للمتهم من بعض ضحاياه بالعديد من الدول العربية - مجموعة من الكارنيهات المنسوبة لمؤسسه المتهم خالية البيانات تفيد الحصول على بكالوريوس إدارة أعمال - جهاز حاسب آلى بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمة وصور الشهادات المزورة ومقاطع فيديو يقوم المتهم من خلالها بالإعلان عن الأكاديمية الخاصة به) ، وبمواجهته المتهم المضبوط أقر بحيازته للمضبوطات المنوه عنها ونشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



