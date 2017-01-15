ضبط شخص لإنشائه شركة وهمية لتسفير الشباب للدراسة بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بإنشاء شركة وهمية والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض الشباب بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للدراسة بالخارج.



كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قد أكدت قيام (أحد الأشخاص - مواليد 1994 - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية تحت مسمى (أكاديمية) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها ، وتم العثور بداخلها على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة التى تؤكد نشاطه فى تسفير الطلبة للخارج بإسم الشركة - مجموعة من العقود بإسم الشركة تؤكد نشاطه فى تسفير الطلبة للدراسة بالخارج - نماذج إمتحانات لمرحلة الثانوية العامة خاصة ببعض الدول لإيهام ضحاياه بقدرته على توفير فرص حصولهم عليها من الخارج - إعلان ورقى خاص بالشركة مدون به أرقام حسابات الشركة لدى بعض البنوك).

وأقر المتهم بنشاطه على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات السفر للخارج، وفى ضوء جهود الإدارة العامة مباحث الأموال العامة لمكافحة تلك الجرائم واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



