ضبط مأذون مفصول بحوزته دفاتر وثائق زواج وطلاق مزورة

تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط مأذون مفصول يقوم بتزوير وثائق الزواج والطلاق، وضبط بحوزته دفتر قسائم زواج وآخر للطلاق ومبلغ مالي.

أمر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة، وأمر المستشار أحمد عطية مدير نيابة الجيزة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.



كانت قد وردت معلومات إلى العميد ضياء رفعت مدير إدارة مكافحة الأموال العامة بالقطاع بقيام شخص كان يعمل مأذونًا بمنطقة الجيزة وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية، بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بذات الناحية.

غير أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه وإعطاء المترددين عليه وثائق طلاق مزوره غير مقيده بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.

وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة باستهدافه وضبطه بالمكتب المشار إليه وبتفتيش المكتب عثر على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صوره لوزارة العدل، ودفتري وثائق عقد طلاق و 2300 جنيه متحصلات نشاطه الآثم.



وأثناء الضبط تواجد زوجان، أقرا أن المتهم عقد قرانهما بتاريخ 7 ديسمبر 2018، وأعطاهما وثائق زواج بالاستعلام عنها بمحكمة الأُسرة تبين عدم وجود تسجيل لعقد الزواج الخاص بهما وأن وثائق الزواج مزورة وباشرت النيابة التحقيق.



