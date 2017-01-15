ضبط 8 أطنان دقيق مدعم بحوزة صاحب مخبز فى الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط صاحب مخبز بالجيزة لقيامه بتجميع أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم بقصد بيعها بالسوق السوداء

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مخبز بلدى، 55 عاما، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز المرخصة، والمخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم المنصرف على البطاقات التموينية، وطرحها للبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى التموين والأغذية بالجيزة، تم توجيه حملة استهدفت المخبز المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بالمخبز على (كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 8 أطنان و150 كيلو جراما).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



