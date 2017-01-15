ضبط صاحب شركة بتهمة توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير في المنصورة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صاحب شركة توريدات، لقيامه بتهمة التواطؤ مع مسؤولي بعض المستشفيات في المنصورة لتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا أكدت تلاعب صاحب شركة توريدات بالمنصورة في كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة، عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة لتعبئة غاز الكلور أقل منها في السعة والحجم، بالتواطؤ مع مسؤولي استلام أسطوانات غاز الأكسجين بالمستشفيات المُشار إليها، ما يعد استيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير، فضلا عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر، وبلغت قيمة الكميات المستولى عليها 808 آلاف جنيه.

وتشكلت لجنة من إدارة المستشفيات بمحافظة الدقهلية التابعة لوزارة الصحة، أسفرت عن وجود مخالفات صريحة، وكذا وجود تواطؤ بين المتهم والأشخاص المنوط بهم استلام الاسطوانات بكل مستشفى، جارٍ تحديدها بمعرفة اللجنة، باستدعاء المتهم المذكور، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



