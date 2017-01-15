ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة ، وإستغلال النفوذ المزعوم، والنصب والإحتيال على المواطنين.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين (عامل بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.. بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (45,000 ) خمسة وأربعون ألف جنيه، بزعم مقدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة "خلافاً للحقيقة" إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .





أسفرت جهود البحث والتحرى عن صحة الواقعة، وأضافت التحريات تلقى المتهم المشار إليه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



