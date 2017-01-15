ضبط مسئولي منشأة سياحية بدون ترخيص بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدون ترخيص بالجيزة لمخالفتهم القرارات المتعلقة بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة جراء فيروس "كورونا".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مخالفة القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة لإجراءات التباعد الإجتماعى وعدم إتخاذ الإحتياطات الصحية اللازمة.

وبإستهداف المطعم تم ضبط (المدير المسئول ، وسيدتان "تعملان مضيفتان بذات المنشأة" – لهم معلومات جنائية) ، وذلك لمخالفة الإجراءات الصحية وإجراءات التباعد وإدارة المنشأة بدون تراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد ، وفى إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق أقصى درجات السلامة لحماية المواطنين والوقوف على مدى إلتزام المنشآت السياحية بقرارات رئاسة مجلس الوزراء



