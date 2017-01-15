"الزراعة": ضبط واعدام شحنة بط واردة من فرنسا لاصابتها بالسالمونيلا

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط شحنة كتاكيت بط عمر يوم واردة من دولة فرنسا، مصابة بالسالمونيلا انتريتيدس.

ووفقا لتقرير رسمي عرضه الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في إطار جهود وزارة الزراعه لحماية الثروة الحيوانيه و صحة الانسان قامت الهيئة بإعدام الشحنة والتي تشمل 24624 كتكوت بط عمر يوم بسبب إصابته بالسالمونيلا انتريتيدس و التى تنتقل للإنسان و تسبب أعراض تسمم غذائى و إسهال.

واوضح التقرير ان معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، اكتشفت هذا النوع من البكتيريا فى العينات التى تم سحبها بمعرفة الحجر البيطرى بمطار القاهرة فور وصول الشحنة، لافتا الى انه تمت عملية الإعدام الكلى للشحنة طبقا للاشتراطات الصحية البيطرية.



