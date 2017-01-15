ضبط مسجل خطر بحوزته 210 جرامات هيروين وسلاح ناري في القاهرة

تاريخ النشر
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط تاجرى وحائزى المواد المخدرة.
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل سن 29 - مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات") حال تواجده بشارع الخيالة بدائرة القسم.وبحوزته (210 جرام من مسحوق الهيروين المخدر- فرد خرطوش عيار 16 مم - طلقتين من ذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى ).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير