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ضبط مسجل خطر بحوزته 210 جرامات هيروين وسلاح ناري في القاهرة

ضبط مسجل خطر بحوزته 210 جرامات هيروين وسلاح ناري في القاهرة

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط تاجرى وحائزى المواد المخدرة.

 فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل سن 29 - مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات") حال تواجده بشارع الخيالة بدائرة القسم.وبحوزته (210 جرام من مسحوق الهيروين المخدر- فرد خرطوش عيار 16 مم - طلقتين من ذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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