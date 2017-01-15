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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

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أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك , في تصريح اليوم , إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من زيوريخ , وبتفتيش حقائبه تم العثور على 583 طردا به شرائط وزجاجات وعبوات أدوية ومستحضرات تجميل تستخدم لعلاج الشعر وتجميل الوجه.
وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.


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