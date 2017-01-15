ضبط شخصين لتزويرهما تأشيرتي دخول وتقديمهما لسفارة إحدى الدول العربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير تأشيرتي دخول وتقديمها لسفارة إحدى الدول العربية لتوثيقها.





تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا يفيد بقيام شخصين بتقديم تأشيرتي دخول لسفارة إحدى الدول العربية بأسمائهما لتوثيقهما ويشتبه في كونهما "مزورتين".





وعقب تقنين الإجراءات, تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبطهما, وهما نجار مسلح "مقيم بكفر الشيخ", وحاصل على دبلوم تجارة "مقيم بالدقهلية", حيث تبين تقدمهما لمسئولي السفارة بتأشيرتي دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقهما وتفيدان بحصولهما على عقدي عمل بإحدى الشركات بذات الدولة "خلافا للحقيقة".





وبتطوير مناقشتهما وبمواجهتهما, أقرا بتحصلهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت, وتقدما بهما للسفارة لتوثيقهما بغرض الحصول على فرصة عمل, وتبين -عقب فحصهما فنيا- أنهما مزورتين باستخدام طابعة كمبيوتر, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على مختلف الجهات.







