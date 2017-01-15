نتائج جهود أمن القاهرة في ضبط جرائم السرقة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود مديرية أمن القاهرة في مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إنه في إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط الجريمة بشتى صورها والتصدي الحازم لكافة صور الخروج على القانون ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم سرقة المساكن والسرقة بالإكراه.



وأضافت أن تلك الجهود أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالي:- تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط (عامل – سن 37) يعمل بمقهى كائنة بدائرة القسم – مقيم بجزيرة الذهب بالجيزة، حال تواجده بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم ، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون بداخله (خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالي 2,446 جنيه – مجموعة من الاكسسوارات الحريمي والعطور – سلاح أبيض “سكين”).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفي المجاور للمقهى ، وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به باستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وبحوزته وسرقة باقي المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس- سن 42 – مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بترك سيارته أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم , ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه من داخل “تابلوه” السيارة , وأضاف بتركه سهواً السيارة مفتوحة الأبواب.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق – سن 28 – مقيم بالقليوبية).. بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى السيدات (محامية – سن 39 – مقيم بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (حلق أطفال – 3 سلسلة – 3 خاتم – مبلغ مالي – 2 جهاز تابلت – مكواة ملابس – مكواة شعر – مجموعة من الأنتيكات والإكسسوارات الحريمي) من داخل الشقة سكنها واتهمت (خادمة – سن 24 “تعمل طرف المجنى عليها” – مقيمة بدائرة القسم).

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة ” ، وأضافت بتسليمها المسروقات لزوجها (حارس عقار – سن 30 ) ، وتم بإرشادها ضبط زوجها ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليه وبمواجهته وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.. باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



